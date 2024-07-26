ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Сборы в Словении вышли на финишную прямую

Четверг, 25 июля, стал для «Шахтера» последним чисто тренировочным днем ​​в словенском Брдо.

В начале команда привычно занималась в тренажерном зале, после чего уже на поле подопечные Марино Пушича выполнили разминку, квадраты с двумя маленькими воротами, а затем работали в группах над атакующими действиями и над тактикой в ​​формате игры 10 на 10.

26 июля оранжево-черные будут иметь короткое утреннее занятие, после чего отправятся в Хорватию на два спарринга подряд.

26 и 27 июля «Шахтер» проведет контрольные матчи с загребским «Динамо», которые состоятся на поле хорватской команды и начнутся в 20:00 по киевскому времени.

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