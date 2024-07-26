ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Сборы в Словении вышли на финишную прямую
Горняки проведут два спарринга с Динамо Загреб 26 и 27 июля
Четверг, 25 июля, стал для «Шахтера» последним чисто тренировочным днем в словенском Брдо.
В начале команда привычно занималась в тренажерном зале, после чего уже на поле подопечные Марино Пушича выполнили разминку, квадраты с двумя маленькими воротами, а затем работали в группах над атакующими действиями и над тактикой в формате игры 10 на 10.
26 июля оранжево-черные будут иметь короткое утреннее занятие, после чего отправятся в Хорватию на два спарринга подряд.
26 и 27 июля «Шахтер» проведет контрольные матчи с загребским «Динамо», которые состоятся на поле хорватской команды и начнутся в 20:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Сборы в Словении вышли на финишную прямую
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