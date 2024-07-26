Назначен судья на ответный матч Q2 Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо
Матч обслужит румынская судейская бригада во главе с Марианом Барбу
В УЕФА официально назначили судейскую бригаду на что ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между сербским Партизаном и киевским Динамо.
Матч, который пройдет 31 июля в Белграде, обслужит судейская бригада из Румынии.
Главным судьей поединка между Партизаном и Динамо назначен Мариан Барбу.
Ассистентами главного арбитра станут Михай Марика и Имре Ласло Букси. Резервным рефери будет Себастиан Колтеску.
Первый матч состоялся 23 июля в польском городе Люблин, бело-синие разгромила соперника со счетом 6:2.
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