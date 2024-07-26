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Лига чемпионов
26 июля 2024, 05:23 | Обновлено 26 июля 2024, 06:11
500
0

Назначен судья на ответный матч Q2 Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо

Матч обслужит румынская судейская бригада во главе с Марианом Барбу

26 июля 2024, 05:23 | Обновлено 26 июля 2024, 06:11
500
0
Назначен судья на ответный матч Q2 Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо
FRF. Мариан Барбу

В УЕФА официально назначили судейскую бригаду на что ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между сербским Партизаном и киевским Динамо.

Матч, который пройдет 31 июля в Белграде, обслужит судейская бригада из Румынии.

Главным судьей поединка между Партизаном и Динамо назначен Мариан Барбу.

Ассистентами главного арбитра станут Михай Марика и Имре Ласло Букси. Резервным рефери будет Себастиан Колтеску.

Первый матч состоялся 23 июля в польском городе Люблин, бело-синие разгромила соперника со счетом 6:2.

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Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов судейские назначения Партизан - Динамо
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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