В Динамо определили лучшего игрока матча против Партизана

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучший игрок матча Лиги чемпионов с сербским «Партизаном».

В «Динамо» по голосованию болельщиков определили лучшего игрока первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (6:2).

Наибольшее количество голосов получил полузащитник Николай Шапаренко (43%). Вторым в опросе стал Владимир Бражко (37%), а третьим – Владислав Кабаев (10%).

В голосовании приняло участие более 5 тысяч респондентов.