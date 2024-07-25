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Лига чемпионов
25 июля 2024, 23:59 | Обновлено 26 июля 2024, 00:13
405
0

В Динамо определили лучшего игрока матча против Партизана

Шапаренко назван лучшим игроком поединка 2-го раунда отбора Лиги чемпионов

25 июля 2024, 23:59 | Обновлено 26 июля 2024, 00:13
405
0
В Динамо определили лучшего игрока матча против Партизана
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучший игрок матча Лиги чемпионов с сербским «Партизаном».

В «Динамо» по голосованию болельщиков определили лучшего игрока первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (6:2).

Наибольшее количество голосов получил полузащитник Николай Шапаренко (43%). Вторым в опросе стал Владимир Бражко (37%), а третьим – Владислав Кабаев (10%).

В голосовании приняло участие более 5 тысяч респондентов.

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Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов лучший игрок Николай Шапаренко Динамо - Партизан
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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