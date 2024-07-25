Лига чемпионов25 июля 2024, 23:59 | Обновлено 26 июля 2024, 00:13
405
0
В Динамо определили лучшего игрока матча против Партизана
Шапаренко назван лучшим игроком поединка 2-го раунда отбора Лиги чемпионов
25 июля 2024, 23:59 | Обновлено 26 июля 2024, 00:13
405
0
Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко назван лучший игрок матча Лиги чемпионов с сербским «Партизаном».
В «Динамо» по голосованию болельщиков определили лучшего игрока первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (6:2).
Наибольшее количество голосов получил полузащитник Николай Шапаренко (43%). Вторым в опросе стал Владимир Бражко (37%), а третьим – Владислав Кабаев (10%).
В голосовании приняло участие более 5 тысяч респондентов.
Читайте также:Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 23:29 6
Олимпийский чемпион крайне удивился базовому вопросу
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 04:59 29
24 июля олимпийская украинская сборная уступила Ираку U-23 на старте турнира 1:2
Футбол | 25.07.2024, 23:12
Футбол | 25.07.2024, 08:23
Футбол | 25.07.2024, 06:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2024, 20:29 2
24.07.2024, 13:22 16
24.07.2024, 15:22 8
24.07.2024, 20:14 16
24.07.2024, 11:25
24.07.2024, 15:29 12
Бокс