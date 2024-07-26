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  4. В Париже ограблен хавбек Аргентины. Известно, сколько забрали грабители
Аргентина
26 июля 2024, 05:31 | Обновлено 26 июля 2024, 05:39
142
0

В Париже ограблен хавбек Аргентины. Известно, сколько забрали грабители

Пострадал Тьяго Альмада

26 июля 2024, 05:31 | Обновлено 26 июля 2024, 05:39
142
0
В Париже ограблен хавбек Аргентины. Известно, сколько забрали грабители
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Альмада

Полузащитника сборной Аргентины U-23 Тьяго Альмаду ограбили во время Олимпийских игр 2024, которые еще даже не стартовали в Париже.

О произошедшем уведомил главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано после матча 1-го тура с Марокко (1:2).

Сообщается, что у хавбека клуба «Ботафого» украли драгоценностей на общую сумму 50 тыс евро. Хищение произошло из раздевалки. Отмечается, что на месте происшествия следов взлома не обнаружено.

В ближайшее время Альмада намерен подать жалобу как в оргкомитет Игр-2024, так и в полицию.

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Олимпийские игры 2024 ограбление сборная Аргентины по футболу U-23 Тьяго Альмада
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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