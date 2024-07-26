В Париже ограблен хавбек Аргентины. Известно, сколько забрали грабители

Полузащитника сборной Аргентины U-23 Тьяго Альмаду ограбили во время Олимпийских игр 2024, которые еще даже не стартовали в Париже.

О произошедшем уведомил главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано после матча 1-го тура с Марокко (1:2).

Сообщается, что у хавбека клуба «Ботафого» украли драгоценностей на общую сумму 50 тыс евро. Хищение произошло из раздевалки. Отмечается, что на месте происшествия следов взлома не обнаружено.

В ближайшее время Альмада намерен подать жалобу как в оргкомитет Игр-2024, так и в полицию.