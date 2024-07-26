ЕРМАКОВ: «Хотелось бы выйти с Карпатами в еврокубки»

Ассистент главного тренера «Карпат» Игорь Ермаков рассказал о начале работы во львовской команде:

«Раньше я много работал с молодежью и юношескими командами. Интересный опыт был в Ингульце. Однако работа в Карпатах особенная с точки зрения перспектив и возможностей, которые открываются в этом клубе.

За период работы в U-19 наш тренерский штаб имел возможность поработать с клубными воспитанниками. В Карпатах много талантливой молодежи, которая в будущем может выступать в основе. Благодаря общим усилиям и упорному труду можем этого достичь.

О четких турнирных задачах пока рано говорить, но лично мне хотелось бы выйти с Карпатами в еврокубки. А еще я хорошо знаю о лозунге: Кубок – Львову. Мы сконцентрированы на тяжелой работе перед стартом в УПЛ. Сейчас это самое важное».