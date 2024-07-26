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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 04:41 | Обновлено 26 июля 2024, 05:18
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0

ЛАВРИНЕНКО: «Тренировочная база Карпат – на высоком европейском уровне»

Старший тренер «Карпат» рассказал о начале работы во львовской команде

26 июля 2024, 04:41 | Обновлено 26 июля 2024, 05:18
50
0
ЛАВРИНЕНКО: «Тренировочная база Карпат – на высоком европейском уровне»
ФК Карпаты. Сергей Лавриненко

Старший тренер «Карпат» Сергей Лавриненко рассказал о начале работы во львовской команде:

«У нас есть все условия для качественной работы. Тренировочная база в Бартатове соответствует наивысшему европейскому уровню. Команда располагает отличными полями и в целом комфортными условиями для тренировочного процесса. Каждый из нас понимает, в каком клубе работает. Задачи здесь максимальные.

Отдельно стоит поблагодарить предыдущий тренерский штаб, который проделал значительную работу. Она заслуживает внимания. До старта чемпионата мы не успеем изменить многое, но, прежде всего, стремимся провести анализ физического и эмоционального состояния футболистов».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко
Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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