ЛУПАШКО: «Карпаты очень любят болельщики. Они готовы отдать душу и сердце»

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о начале работы во львовской команде:

«Это большой вызов для нашего тренерского штаба. За тот период, который я провел в клубе, я понял, что Карпаты очень любят болельщики. Они готовы отдать за команду все, что есть: душу и сердце. Это наблюдалось даже в работе с командой U-19. Было заметно, с какой самоотверженностью тренируются ребята.

Работая в таком клубе, ты должен отдаваться на все сто процентов. Мы хотим подарить болельщикам яркие эмоции и хороший футбол. Надеюсь, что во время матчей «Карпат» люди на два часа будут забывать о окружающих нас проблемах и будут радоваться успехам любимой команды. По-моему, в этом состоит одна из главных задач тренера.

Мы знаем всех футболистов основной команды, но вскоре познакомимся поближе. Впереди будут индивидуальные разговоры с каждым игроком. У нас достаточно специфический тренировочный процесс, своя методология. До старта сезона осталось не так много времени, но мы будем работать в интенсивном режиме двукратных тренировок, чтобы ускорить процесс интеграции в новые требования».