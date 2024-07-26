Барселона занята подбором нового капитана. Есть один фаворит

Испанская «Барселона» занимается вопросом определения нового капитана клуба на предстоящий сезон-2024/2025.

Сообщается, что основным претендентом на капитанскую повязку в рядах «блауграны» является голкипер Марк-Андре тер Штеген. В шорт-лист также включены Рональд Араухо и Френки де Йонг. Также на статус вожака претендуют Роберт Левандовски и Педри.

Кандидатура тер Штегена рассматривается как основная. Он является немцем и может лучше всех доносить идеи нового тренера коллектива Ханси Флика футболистам.

Напомним, «Барселона» предыдущий сезон завершила на 2-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, проиграв чемпионскую борьбу мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» появился серьезный конкурент в борьбе за одного из героев Евро-2024.