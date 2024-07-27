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Футбол
27 июля 2024, 08:02 |
5624
2

Назван фаворит матча Олимпиады 2024 Украина – Марокко

Команда Руслана Ротаня проведет второй поединок в группе

27 июля 2024, 08:02 |
5624
2
Назван фаворит матча Олимпиады 2024 Украина – Марокко
УАФ

В субботу, 27 июля, сборная Украины U-23 проведет второй матч в группе на Олимпийских играх 2024.

Соперник – команда Марокко U-23, которая, напомним, в 1-м туре добилась сенсационной победы со счетом 2:1 над командой Аргентины. «Сине-желтые», как известно, стартовали на парижской Олимпиаде с поражения 1:2 от сборной Ирака.

Матч Украина U-23 – Марокко U-23 начнется 27 июля в 18:00 по киевскому времени.

Победа подопечных Руслана Ротаня над африканцами расценивается в 3.92.

Ничья в поединке имеет котировку 3.57. На выигрыш сборной Марокко можно поставить с коэффициентом 1.86. Соперник украинской команды является фаворитом предстоящего поединка.

Основные котировки на матч Украина U-23 – Марокко U-23:

  • Победа Украины U-23– 3.92
  • Ничья – 3.57
  • Победа Марокко U-23 – 1.86
  • Обе забьют – 1.95
  • Обе не забьют – 1.75
  • Тотал больше 2.5 – 2.14
  • Тотал меньше 2.5 – 1.72
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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Iigor6583
Ротань каже, що в Марокко майже основна збірна. Що там і паспорти підробили, а клуби відпускали всіх без заперечень, на відміну від наших шахтарів, які в ЛЧ будуть грати в середині вересня. Наші клуби ставлять вище свої шкурні інтереси ніж державні.
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Перець
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