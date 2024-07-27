Назван фаворит матча Олимпиады 2024 Украина – Марокко

В субботу, 27 июля, сборная Украины U-23 проведет второй матч в группе на Олимпийских играх 2024.

Соперник – команда Марокко U-23, которая, напомним, в 1-м туре добилась сенсационной победы со счетом 2:1 над командой Аргентины. «Сине-желтые», как известно, стартовали на парижской Олимпиаде с поражения 1:2 от сборной Ирака.

Матч Украина U-23 – Марокко U-23 начнется 27 июля в 18:00 по киевскому времени.

Победа подопечных Руслана Ротаня над африканцами расценивается в 3.92.

Ничья в поединке имеет котировку 3.57. На выигрыш сборной Марокко можно поставить с коэффициентом 1.86. Соперник украинской команды является фаворитом предстоящего поединка.

Основные котировки на матч Украина U-23 – Марокко U-23: