Назван фаворит матча Олимпиады 2024 Украина – Марокко
Команда Руслана Ротаня проведет второй поединок в группе
В субботу, 27 июля, сборная Украины U-23 проведет второй матч в группе на Олимпийских играх 2024.
Соперник – команда Марокко U-23, которая, напомним, в 1-м туре добилась сенсационной победы со счетом 2:1 над командой Аргентины. «Сине-желтые», как известно, стартовали на парижской Олимпиаде с поражения 1:2 от сборной Ирака.
Матч Украина U-23 – Марокко U-23 начнется 27 июля в 18:00 по киевскому времени.
Победа подопечных Руслана Ротаня над африканцами расценивается в 3.92.
Ничья в поединке имеет котировку 3.57. На выигрыш сборной Марокко можно поставить с коэффициентом 1.86. Соперник украинской команды является фаворитом предстоящего поединка.
Основные котировки на матч Украина U-23 – Марокко U-23:
- Победа Украины U-23– 3.92
- Ничья – 3.57
- Победа Марокко U-23 – 1.86
- Обе забьют – 1.95
- Обе не забьют – 1.75
- Тотал больше 2.5 – 2.14
- Тотал меньше 2.5 – 1.72
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