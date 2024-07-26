Итальянка Паолини высказалась о значимости олимпийского турнира

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает 5-е место в мировом рейтинге, рассказала, что для нее значат Олимпийские игры.

«Это очень важное событие, которое происходит один раз в четыре года, и из-за этого трудно не придать ему значения. Есть желание преуспеть, и я знаю, что каждый турнир сам по себе и эта Олимпиада будет трудной», – призналась Паолини

Как известно, теннисный олимпийский турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах, где проходит Ролан Гаррос. Паолини, которая является финалисткой Ролан Гаррос-2024 в одиночном разряде, сыграет в парном разряде Олимпиады с Сарой Эррани.

На Олимпийских играх 2020 в Токио золотую медаль в парном разряде завоевали Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии. Они также сыграют вместе в Париже.

Ранее сообщалось, что Жасмин Паолини отметилась на Уимблдоне эпохальным достижением.