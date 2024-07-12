Паолини отметилась на Уимблдоне эпохальным достижением

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает 7-е место в мировом рейтинге, на Уимблдонском турнире 2024 года отметилась историческим достижением.

Она стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в финал Уимблдона при том, что в предыдущем сезоне того же турнира не выиграла ни одного матча в основной сетке. К слову, до 2024 года Жасмин не выиграла ни одной встречи в основе лондонского мейджора.

Как известно, на Уимблдоне 2023 года 28-летняя Паолини проиграла в первом круге на тот момент 10-й ракетке мира Петре Квитовой.

Напомним, финал Уимблдона-2024 у женщин состоится 13 июля. В нем трофей разыграют Паолини и чешка Барбора Крейчикова.

Ранее сообщалось, что Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Уимблдона с национальным рекордом.