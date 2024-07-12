Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Паолини отметилась на Уимблдоне эпохальным достижением
Уимблдон
12 июля 2024, 13:37 | Обновлено 12 июля 2024, 13:46
371
1

Паолини отметилась на Уимблдоне эпохальным достижением

Итальянка вышла в финал турнира

12 июля 2024, 13:37 | Обновлено 12 июля 2024, 13:46
371
1
Паолини отметилась на Уимблдоне эпохальным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает 7-е место в мировом рейтинге, на Уимблдонском турнире 2024 года отметилась историческим достижением.

Она стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в финал Уимблдона при том, что в предыдущем сезоне того же турнира не выиграла ни одного матча в основной сетке. К слову, до 2024 года Жасмин не выиграла ни одной встречи в основе лондонского мейджора.

Как известно, на Уимблдоне 2023 года 28-летняя Паолини проиграла в первом круге на тот момент 10-й ракетке мира Петре Квитовой.

Напомним, финал Уимблдона-2024 у женщин состоится 13 июля. В нем трофей разыграют Паолини и чешка Барбора Крейчикова.

Ранее сообщалось, что Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Уимблдона с национальным рекордом.

По теме:
Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жасмин Паолини Уимблдон-2024
Юрій Остроумов Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
Футбол | 12 июля 2024, 10:06 71
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна

Донецкий клуб получит в разы меньше, чем мог бы…

Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный полуфинал на Уимблдоне
Теннис | 10 июля 2024, 19:43 14
Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный полуфинал на Уимблдоне
Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный полуфинал на Уимблдоне

Людмила и Алена проиграли четвертому сеяному дуэту

Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бокс | 11.07.2024, 20:45
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 12.07.2024, 06:30
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Футбол | 12.07.2024, 11:02
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Несподівано під пенсію грошенят наколотить цього року. Уже напевно заробила за декілька місяців разів в 10 більше, ніж за усю попередню кар'єру.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 52
Футбол
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
11.07.2024, 05:22
Бокс
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
11.07.2024, 02:14
Футбол
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:37 59
Теннис
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
11.07.2024, 04:38 2
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем