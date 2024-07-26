МЮ отправил нападающего в клуб из Первой лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джо Хьюгилл перешел в клуб «Уиган» на правах аренды.

Сообщается, что 20-летний будет играть за свою новую команду до конца предстоящего сезона-2024/2025. «Уиган» новую кампанию, напомним, проведет в Первой лиге (третий дивизион) английского чемпионата.

Вторую половину предыдущего сезона Хьюгилл провел в аренде в «Бертоне». Джо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 9 голов, сделал 4 ассиста.

Летнюю подготовку Хьюгилл начал с основным составом «красных дьяволов». В товарищеском матче с «Рейнджерс» (2:0), который состоялся 20 июля, нападающий стал автором второго гола манкунианцев.