МЮ отправил нападающего в клуб из Первой лиги
На понижение в «Уиган» пошел Джо Хьюгилл
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джо Хьюгилл перешел в клуб «Уиган» на правах аренды.
Сообщается, что 20-летний будет играть за свою новую команду до конца предстоящего сезона-2024/2025. «Уиган» новую кампанию, напомним, проведет в Первой лиге (третий дивизион) английского чемпионата.
Вторую половину предыдущего сезона Хьюгилл провел в аренде в «Бертоне». Джо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 9 голов, сделал 4 ассиста.
Летнюю подготовку Хьюгилл начал с основным составом «красных дьяволов». В товарищеском матче с «Рейнджерс» (2:0), который состоялся 20 июля, нападающий стал автором второго гола манкунианцев.
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