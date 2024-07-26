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Англия
26 июля 2024, 02:21 | Обновлено 26 июля 2024, 02:26
65
0

МЮ отправил нападающего в клуб из Первой лиги

На понижение в «Уиган» пошел Джо Хьюгилл

26 июля 2024, 02:21 | Обновлено 26 июля 2024, 02:26
65
0
МЮ отправил нападающего в клуб из Первой лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Хьюгилл

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джо Хьюгилл перешел в клуб «Уиган» на правах аренды.

Сообщается, что 20-летний будет играть за свою новую команду до конца предстоящего сезона-2024/2025. «Уиган» новую кампанию, напомним, проведет в Первой лиге (третий дивизион) английского чемпионата.

Вторую половину предыдущего сезона Хьюгилл провел в аренде в «Бертоне». Джо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 9 голов, сделал 4 ассиста.

Летнюю подготовку Хьюгилл начал с основным составом «красных дьяволов». В товарищеском матче с «Рейнджерс» (2:0), который состоялся 20 июля, нападающий стал автором второго гола манкунианцев.

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Уиган Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Источник
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