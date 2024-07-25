Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024 U-19
В решающем матче 28 июля в Белфасте сыграют Испания U-19 и Франция U-19
25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19 (0:1).
Поединок прошел на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.
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Единственный гол в матче для Франции забил Валентен Атангана ударом головой после углового.
В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии U-19 и Испании U-19 (0:1 д.ч.).
Таким образом, в финале 28 июля в 21:00 в Белфасте сыграют Испания U-19 и Франция U-19.
Путевки на чемпионат мира 2025 U-20, который пройдет в Чили, получили 5 лучших команд турнира: Испания, Италия, Франция, Украина, Норвегия.
Евро-2024. Полуфинал. 25 июля, Белфаст
Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0
Гол: Валентен Атангана, 61
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