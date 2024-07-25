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25 июля 2024, 23:12 | Обновлено 25 июля 2024, 23:23
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Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024 U-19

В решающем матче 28 июля в Белфасте сыграют Испания U-19 и Франция U-19

25 июля 2024, 23:12 | Обновлено 25 июля 2024, 23:23
279
0
Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19 (0:1).

Поединок прошел на стадионе Виндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче для Франции забил Валентен Атангана ударом головой после углового.

В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии U-19 и Испании U-19 (0:1 д.ч.).

Таким образом, в финале 28 июля в 21:00 в Белфасте сыграют Испания U-19 и Франция U-19.

Путевки на чемпионат мира 2025 U-20, который пройдет в Чили, получили 5 лучших команд турнира: Испания, Италия, Франция, Украина, Норвегия.

Евро-2024. Полуфинал. 25 июля, Белфаст

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:0

Гол: Валентен Атангана, 61

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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