Молодежные турниры25 июля 2024, 20:20 | Обновлено 25 июля 2024, 20:44
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ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на матч с Францией U-19
25 июля в 21:00 состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19
25 июля 2024, 20:20 | Обновлено 25 июля 2024, 20:44
247
0
25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19.
Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в группе A заняла второе место (5 очков). Сине-желтые сыграли два матча вничью – с Северной Ирландией (0:0) и Норвегией (0:0), а затем переиграли Италию (3:2).
ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на матч с Францией U-19
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