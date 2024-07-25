КУЧЕР: «В матче с Ираком украинцы допустили много ошибок в обороне»

Вчера олимпийская сборная Украины провела первый матч на Играх 2024 года во Франции. К сожалению, подопечные Руслана Ротаня уступили Ираку 1:2. Впечатлениями о поединке со Sport.ua поделился бывший игрок сборной Украины Александр Кучер.

– Что тут сказать... Есть результат, который нас не устраивает. В матче с Ираком допустили много ошибок в игре в обороне. Да и одиннадцатиметровый заработали совсем ненужный. А что касается второго гола, то слишком много дали пространства иракцу Джасиму. Он спокойно прошел с левого края, приблизившись к штрафной площадке нашей команды, где кто-то из наших футболистов прыгал, чтобы ему помешать, но... По моему мнению, значительно раньше надо встречать игрока, который приближается к нашим владениям и не давать ему набирать скорость и разгонять атаку. К сожалению, слишком много времени дали иракцу работать с мячом. Этого нельзя делать.

– Теперь у нашей олимпийской сборной все развивается по похожему сценарию, как было в нынешнем году в групповом раунде чемпионата Европы у нашей национальной сборной и на той же стадии текущего европейского первенства у юношеской сборной (U-19). В обоих случаях были стартовые неудачи, после которых турнирная судьба складывалась по-разному.

– Да, конечно. К сожалению, снова наступаем на те же грабли. Поединок с Ираком был из категории тех, на максимальный результат в котором все очень рассчитывали. И снова проигрываем ... И теперь в играх с более сильными соперниками нужно исправляться и получать две победы. Турнирное положение усложнилось, однако все зависит от нас.

– Что скажете о другом матче в нашей группе, в котором Аргентина неожиданно уступила Марокко? Этот результат может быть на пользу олимпийской сборной Украины?

– Сейчас это не имеет особого значения. В любом случае нам нужна победа над аргентинцами, да и над марокканцами тоже. Два выигрыша для нашей олимпийской сборной гарантируют проход в следующий раунд Олимпийского турнира.

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