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  4. Александр ПАЛЯНИЦА: «Ничья в Любляне будет хорошим достижением для Полесья»
Лига конференций
25 июля 2024, 16:04 | Обновлено 25 июля 2024, 17:19
472
0

Александр ПАЛЯНИЦА: «Ничья в Любляне будет хорошим достижением для Полесья»

Бывший нападающий сборной – о дебюте житомирян в еврокубках

25 июля 2024, 16:04 | Обновлено 25 июля 2024, 17:19
472
0
Александр ПАЛЯНИЦА: «Ничья в Любляне будет хорошим достижением для Полесья»
ФК Полесье

25 июля состоится официальный дебют футболистов «Полесья» на международной арене: в Любляне они проведут первый матч второго раунда Лиги конференций с местной «Олимпией».

Бывший нападающий национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от исторического противостояния в Словении:

«В свое время мы о таком могли только мечтать. И это замечательно, когда мечты сбываются. После того, как ФК «Полесье» возглавил Геннадий Буткевич, к футболу кардинально изменилось отношение в регионе. И это именно его заслуга, что «Полесье» сейчас на виду.

Поскольку в межсезонье в «Полесье» произошли значительные изменения, как на тренерском мостике, так и среди игроков, то сейчас трудно оценить возможности подопечных Имада Ашура. Одно дело – контрольные матчи, и совсем другое – Лига конференций УЕФА. Здесь главное - сохранить хладнокровие, не терять концентрацию.

Остается надеяться, что сегодня с ролью лидеров справятся новички «Полесья» Алексей Гуцуляк и Эдуард Сарапий, у которых уже есть опыт выступлений в еврокубках.

Конечно, обидно, что в Любляне не смогут помочь Руслан Бабенко и Богдан Кушниренко из-за дисциплинарных нарушений в своих предыдущих командах, но верю, что их будет кому заменить.

Впрочем, довольно существенные изменения произошли и в «Олимпии», которую возглавил испанец Виктор Санчес. Под его руководством команда из Любляны победила во всех контрольных матчах и в стартовом поединке чемпионата Словении. Но всегда что-то происходит впервые, так почему бы не прервать эту победную серию?

Хотя склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения, что тоже будет хорошим достижением для дебютанта из Житомира».

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций «Олимпия» – «Полесье».

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Олимпия – Полесье. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Александр Паляница Полесье Житомир Олимпия Любляна Олимпия - Полесье Лига конференций инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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