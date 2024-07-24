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Лига конференций
24 июля 2024, 10:21 |
430
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Олимпия – Полесье

Матч пройдет 25 июля и начнется в 20:00 

24 июля 2024, 10:21 |
430
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Олимпия – Полесье
ФК Полесье

25 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между словенским клубом «Олимпия» Любляна и украинским «Полесьем» Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится в словенском городе Любляна на стадионе «Стожице». Матч начнется в 20:00.

«Олимпия» финишировала в чемпионате Словении на третьем месте, а «Полесье» в УПЛ 2023/24 занял пятую строчку. Ответный матч состоится 1 августа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.

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Олимпия Любляна Полесье Житомир смотреть онлайн Лига конференций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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