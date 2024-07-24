Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Олимпия – Полесье
Матч пройдет 25 июля и начнется в 20:00
25 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между словенским клубом «Олимпия» Любляна и украинским «Полесьем» Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится в словенском городе Любляна на стадионе «Стожице». Матч начнется в 20:00.
«Олимпия» финишировала в чемпионате Словении на третьем месте, а «Полесье» в УПЛ 2023/24 занял пятую строчку. Ответный матч состоится 1 августа.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.
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