Костюк прокомментировала смену капитана в сборной Украины

Первая ракетка Украины Марта Костюк призналась, как отреагировала на смену капитана сборной Украины, а также рассказала, сыграет ли в этом году против команды Австрии в Кубке Билли Джин Кинг.

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- Недавно стало известно, что у женской сборной будет новый капитан – Илья Марченко. Как вы оцениваете это назначение и планируете ли играть против Австрии в ноябре?

- Я играла в составе сборной Украины только под руководством Михаила Филимы, поэтому для меня это будет новый опыт. Надеюсь, что у нас получится настроиться на классную атмосферу в команде. Как мы видели в матче против Румынии, это круто, когда капитаном является бывший игрок, который играл на высоком профессиональном уровне. Который понимает нас, в каком состоянии мы находимся, через что мы проходим. Я не работала с Ильей, я не знаю, какие у него взгляды на теннис, особенно на женский теннис, но, думаю, что это будет интересно. Посмотрим, как оно будет, когда пройдет матч. Тогда скажу, как это.

Что касается матча против Австрии, то играть я планирую, но все зависит от концовки сезона и того, в каком состоянии я буду и так далее. Но вообще в планах выступление в Кубке Билли Джин Кинг есть, – сказала Марта.

Женская сборная Украины сыграет под руководством Ильи Марченко в следующем матче раунда плей-офф против команды Австрии. Матчевая встреча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.