Олег ШЕЛАЕВ: «С заменами Ротань тоже не угадал»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что не позволило олимпийской сборной Украины избежать поражения – 1:2 от футболистов Ирака на старте группового турнира Игр-2024 во Франции:

– Неожиданный итог. Вчера были два разных тайма. В первом мне понравилось, как действовали подопечные Руслана Ротаня. Единственное, что не удалось, так это забить, хотя голевые моменты были.

Когда же почти сразу после перерыва они вышли вперед, то, к сожалению, очень быстро пропустили и соперник оправился. Далее были качели, нашим уже не хватало слаженности в действиях, чем и воспользовался оппонент. Приходится констатировать, что тренерский штаб украинцев где-то не угадал с заменами.

После этой неожиданной неудачи и поражения фаворита группы – аргентинцев от марокканцев, борьба за выход в следующий раунд обострилась. В следующем туре украинцам надо обязательно побеждать марокканцев. Иначе подопечные Руслана Ротаня могут оказаться на этом футбольном празднике во Франции чужими.

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