Максим ХЛАНЬ: «Судейские решения на Олимпиаде очень непонятны»
Полузащитник олимпийской сборной Украины прокомментировал поражение от Ирака
Полузащитник олимпийской сборной Украины Максим Хлань прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Игр-2024 против Ирака (1:2):
«Бывают игры, где нужно везение. Тяжелые игры нужно преодолеть терпением и ожиданием своих моментов. Но порой судья вмешивается в игру, когда это не нужно. То пенальти бессмысленный. Надо понимать, что это очень повлияло в психологическом состоянии, ментальном. Считаю, что это было неквалифицированное решение, которое в первую очередь было трудно принять, это пенальти. И у нас не пошла игра.
Но мы делали все, что могли. Пытались атаковать. Где-то нам не везло, не было фарта, но нужно сконцентрироваться уже на следующей игре и отбросить все негативные мысли и продолжать дальше.
Мы видели, что через 2 часа отменили гол Аргентины. Судейские решения на Олимпиаде очень непонятны. Тем более, наш случай, когда реально не было фола. Минимальный контакт. Это контактный вид спорта, такое касание может быть, это допустимо. Поэтому это было неправильное решение не в нашу пользу».
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