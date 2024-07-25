Костюк рассказала, с чем связан спад в ее результатах после Штутгарта
Украинка призналась, что ей біло сложно привыкнуть к новому статусу
Первая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, с чем был связан спад в результатах после выхода в финал на престижном турнире в Штутгарте.
- После финала в Штутгарте и в целом очень насыщенной первой части сезона, следующий отрезок сезона получился не столь ярким. Было ощущение, что эмоционально вы немного пресытилась и не получаете удовольствия от происходящего на корте. Как бы вы прокомментировали эту часть сезона и насколько удалось перезагрузиться после Уимблдона?
- Я могу сказать, что мне удалось перезагрузиться. Я бы даже сказала, привыкнуть к новому статусу, в котором я нахожусь, то есть теннисистки топ-20, и особенно, статусу первой ракетки Украины. Конечно, для меня это что-то очень новое, эмоциональное... С начала года у меня было много нового опыта и новых эмоций. Конечно, мне нужно было время, чтобы просто к этому всему привыкнуть и продолжать двигаться в своем темпе, который у меня был и который мне комфортен, и на этом строить свою карьеру, свой теннис, свой путь. Но на данный момент, и уже даже на Уимблдоне, я чувствовала себя намного лучше, чем, скажем, во время грунтового сезона, в начале травяного сезона. Надеюсь, что концовка года будет еще лучше, чем начало.
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Нестабільність та важкі матчі з відверто посередніми суперницями - це банальна відсутність майстерності, недоліки підготовки та тренувального процесу.
Реальний топ-20 - це Медісон Кіз або Колінз, але таким суперницям Костюк влітає без варіантів.
Плюс тренер в Костюк слабенький. Якщо вона не бачить очевидні недоліки та проблеми в грі. І нічого фактично не змінюється.