ВИДЕО. Хавбек Динамо и сборной Украины сделал себе патриотическое тату

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко сделал себе новое патриотическое тату с изображением казака, чем отдал дань своему родному Запорожью.

Новая татуировка получилась достаточно масштабной и украсила собой почти всю левую руку 22-летнего Бражко. Он, напомним, в 16-летнем возрасте перебрался из Запорожья в академию киевского «Динамо», откуда и начал свою взрослую профессиональную карьеру.

Ранее Владимир Бражко поделился впечатлениями от первого поединка «Динамо» с «Партизаном» из Белграда во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, в котором подопечные Александра Шовковского одержали крупную победу со счетом 6:2.