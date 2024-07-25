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Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 10:23 | Обновлено 25 июля 2024, 10:33
1142
0

ВИДЕО. Хавбек Динамо и сборной Украины сделал себе патриотическое тату

Владимир Бражко отдал дань родному Запорожью

25 июля 2024, 10:23 | Обновлено 25 июля 2024, 10:33
1142
0
ВИДЕО. Хавбек Динамо и сборной Украины сделал себе патриотическое тату
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко сделал себе новое патриотическое тату с изображением казака, чем отдал дань своему родному Запорожью.

Новая татуировка получилась достаточно масштабной и украсила собой почти всю левую руку 22-летнего Бражко. Он, напомним, в 16-летнем возрасте перебрался из Запорожья в академию киевского «Динамо», откуда и начал свою взрослую профессиональную карьеру.

Ранее Владимир Бражко поделился впечатлениями от первого поединка «Динамо» с «Партизаном» из Белграда во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, в котором подопечные Александра Шовковского одержали крупную победу со счетом 6:2.

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татуировка Владимир Бражко Динамо Киев сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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