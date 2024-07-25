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  4. Костюк поделилась ожиданиями от выступления на своей первой Олимпиаде
Теннис
25 июля 2024, 10:30 |
96
0

Костюк поделилась ожиданиями от выступления на своей первой Олимпиаде

Украинская теннисистка надеется, что это будет незабываемый опыт

25 июля 2024, 10:30 |
96
0
Костюк поделилась ожиданиями от выступления на своей первой Олимпиаде
Инстаграм Марты Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк поделилась ожиданиями от выступления на Олимпийских играх в Париже.

- Марта, уже через несколько дней стартует Олимпиада, на которой вы выступите впервые и к тому же в статусе первой ракетки Украины. С какими ожиданиями вы подходите к этому турниру?
- Конечно, это совсем другой формат для меня, что-то новое. А новое – это всегда волнительно, интересно и даже иногда немножко страшно, но это нормально. Я с нетерпением жду своего выступления и почувствовать эту атмосферу, когда ты играешь за страну и без команды. Да, мы играем в Кубке Билли Джин Кинг за страну, но там мы играем в команде. А здесь ты играешь один. Это очень-очень интересный опыт. Я надеюсь, что он будет незабываемым. Конечно, Олимпиада это воспоминания на всю жизнь. И если ты один раз олимпиец, то ты навсегда олимпиец.

- Где проходила ваша подготовка к турниру? Насколько физически вы готовы к турниру, учитывая такой непростой переход грунт-трава-грунт?
- Я готовилась в Монако со своей командой. Подготовка прошла очень хорошо. Я не почувствовала, если честно, этого непростого перехода с травы на грунт, потому что я не чувствую какого-то дискомфорта на этих покрытиях. И поэтому этот переход прошел естественно. После Уимблдона я сделала паузу на несколько дней и с новыми силами пошла тренироваться.

- Обычно на Играх есть проблема с аккредитацией своих личных тренеров и членов команды. Будет ли с вами в Париже Сандра Заневская?
- Нет, в Париже я одна. Мы с Элиной делим физиотерапевта, а наши тренеры в Париже – Ольга Савчук и Михаил Филима. И мы будем под их наблюдением.

- Олимпиада – это всегда новые эмоции, множество спортсменов со всего мира в одном месте. Планируете ли в Париже посещать другие виды спорта с участием наших спортсменов? Есть ли друзья, кого будете поддерживать в других дисциплинах?
- На самом деле я знаю многих наших спортсменов, но ни с кем не виделась лично. Мне очень, очень интересно посмотреть другие виды спорта, почувствовать их атмосферу. Например, я когда-то ходила на футбол и на баскетбол, то есть, атмосфера более-менее понятна, но я никогда не ходила на другие виды спорта. Это, конечно, очень интересно. Я бы хотела лично познакомиться с Ярославой Магучих, с другими спортсменами. Это круто. Я считаю, что это круто, если ты имеешь возможность пойти посмотреть другие виды спорта. Я надеюсь, что будет время между матчами, так как я играю пару и одиночку у меня будут очень занятые дни. Но я надеюсь, что я смогу посмотреть другие виды спорта также.

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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