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Англия
25 июля 2024, 09:39 | Обновлено 25 июля 2024, 09:47
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0

Топовый экс-игрок чемпионского Лестера нашел себе необычное занятие

Дэнни Дринкуотер пытается найти себя на стройке

25 июля 2024, 09:39 | Обновлено 25 июля 2024, 09:47
650
0
Топовый экс-игрок чемпионского Лестера нашел себе необычное занятие
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Дринкуотер

Бывший полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер сообщил о том, что устроился работать на стройку.

34-летний топовый игрок чемпионского состава «Лестера» 2015 года, как известно, завершил свою профессиональную карьеру меньше года тому назад и до сих пор нигде себя заново основательно не нашел.

До этого экс-футболист несколько раз прогорал с различными бизнесами. Сначала Дринкуотер потерял 782 тыс фунтов из-за краха ресторанного бизнеса. Затем он купил 70 процентов акций ночного клуба в Манчестере, который закрылся в начале лета.

Дэнни Дринкуотер в своей профессиональной карьере защищал цвета не только «Лестера», а и «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Челси». На счету бывшего полузащитника 380 сыгранных матчей, 21 гол и 37 ассистов.

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Дэнни Дринкуотер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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