Топовый экс-игрок чемпионского Лестера нашел себе необычное занятие
Дэнни Дринкуотер пытается найти себя на стройке
Бывший полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер сообщил о том, что устроился работать на стройку.
34-летний топовый игрок чемпионского состава «Лестера» 2015 года, как известно, завершил свою профессиональную карьеру меньше года тому назад и до сих пор нигде себя заново основательно не нашел.
До этого экс-футболист несколько раз прогорал с различными бизнесами. Сначала Дринкуотер потерял 782 тыс фунтов из-за краха ресторанного бизнеса. Затем он купил 70 процентов акций ночного клуба в Манчестере, который закрылся в начале лета.
Дэнни Дринкуотер в своей профессиональной карьере защищал цвета не только «Лестера», а и «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Челси». На счету бывшего полузащитника 380 сыгранных матчей, 21 гол и 37 ассистов.
Legenda Chelsea, Danny Drinkwater (34), baru-baru ini membagikan aktivitasnya pasca pensiun sebagai pesepakbola, ia kini kerja di salah satu proyek bangunan. 👷🏼♂️ pic.twitter.com/kmpNUBvvEp— Extra Time Indonesia (@idextratime) July 24, 2024
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