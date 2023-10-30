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Англия
30 октября 2023, 13:49 | Обновлено 30 октября 2023, 13:50
434
0

Звезда чемпионского Лестера объявил о завершении карьеры

Дэнни Дринкуотер повесил бутсы на гвоздь в 33 года

30 октября 2023, 13:49 | Обновлено 30 октября 2023, 13:50
434
0
Звезда чемпионского Лестера объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Дринкуотер

Известный английский полузащитник Дэнни Дринкуотер объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Последним его клубом был «Рэдинг», с лета 2022 года он оставался свободным агентом.

Дринкуотер известен прежде всего по выступлениями за «Лестер» с 2012 – 2017 годах. С командой в 2016 году он сенсационно стал чемпионом Англии.

В 2017 году он перешел в «Челси», однако заиграть на «Стэмфорд Бридж» не сумел. Дринкуотер – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», также выступал за «Хаддерсфилд», «Кардифф», «Уотфорд», «Барнсли», «Бернли», «Астон Виллу» и турецкую «Касымпашу».

В 2016 году провел три матча в составе сборной Англии.

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Дэнни Дринкуотер Лестер Челси завершение карьеры
Источник The Guardian
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