Звезда чемпионского Лестера объявил о завершении карьеры

Известный английский полузащитник Дэнни Дринкуотер объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Последним его клубом был «Рэдинг», с лета 2022 года он оставался свободным агентом.

Дринкуотер известен прежде всего по выступлениями за «Лестер» с 2012 – 2017 годах. С командой в 2016 году он сенсационно стал чемпионом Англии.

В 2017 году он перешел в «Челси», однако заиграть на «Стэмфорд Бридж» не сумел. Дринкуотер – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», также выступал за «Хаддерсфилд», «Кардифф», «Уотфорд», «Барнсли», «Бернли», «Астон Виллу» и турецкую «Касымпашу».

В 2016 году провел три матча в составе сборной Англии.