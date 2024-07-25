Стала известна причина отсутствия Смит-Роу в заокеанском туре Арсенала

Лондонский «Арсенал» и «Фулхэм» близки к договоренности относительно перехода полузащитника Эмиля Смита-Роу.

Британский журналист Дэвид Орнштейн утверждает, что сделка находится на стадии завершения.

Сумма трансфера 23-летнего англичанина составит 35 млн стерлингов, что сделает его самым дорогим игроком в истории «канониров». В ближайшее время Смит-Роу должен пройти медицинское обследование в стане «дачников».

В прошлом сезоне Смит-Роу сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в ночь на 25 июля в США провел товарищеский матч с «Борнмутом».