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Англия
25 июля 2024, 09:20 | Обновлено 25 июля 2024, 09:27
113
0

Стала известна причина отсутствия Смит-Роу в заокеанском туре Арсенала

Партнер Александра Зинченко вскоре примет новый вызов

25 июля 2024, 09:20 | Обновлено 25 июля 2024, 09:27
113
0
Стала известна причина отсутствия Смит-Роу в заокеанском туре Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Смит-Роу

Лондонский «Арсенал» и «Фулхэм» близки к договоренности относительно перехода полузащитника Эмиля Смита-Роу.

Британский журналист Дэвид Орнштейн утверждает, что сделка находится на стадии завершения.

Сумма трансфера 23-летнего англичанина составит 35 млн стерлингов, что сделает его самым дорогим игроком в истории «канониров». В ближайшее время Смит-Роу должен пройти медицинское обследование в стане «дачников».

В прошлом сезоне Смит-Роу сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в ночь на 25 июля в США провел товарищеский матч с «Борнмутом».

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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