Стала известна причина отсутствия Смит-Роу в заокеанском туре Арсенала
Партнер Александра Зинченко вскоре примет новый вызов
Лондонский «Арсенал» и «Фулхэм» близки к договоренности относительно перехода полузащитника Эмиля Смита-Роу.
Британский журналист Дэвид Орнштейн утверждает, что сделка находится на стадии завершения.
Сумма трансфера 23-летнего англичанина составит 35 млн стерлингов, что сделает его самым дорогим игроком в истории «канониров». В ближайшее время Смит-Роу должен пройти медицинское обследование в стане «дачников».
В прошлом сезоне Смит-Роу сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» в ночь на 25 июля в США провел товарищеский матч с «Борнмутом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Странный старт футбольного турнира на Олимпиаде