Легендарный Буффон получил новый статус в сборной Италии

Бывший вратарь сборной Италии и среди прочего «Пармы» и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошел на повышение в национальной команде.

Сообщается, что 46-летний легендарный экс-футболист, которые ранее занимал должность главы делегации и не имел явных полномочий, теперь будет спортивным директором национальной и молодежных сборных Италии.

Как известно, Буффон должность в итальянской национальной команде получил в 2023 году после завершения профессиональной карьеры. Ранее сообщалось, будто Буффон может покинуть сборную Италии после ее неудачи на Евро-2024, где она в 1/8 финала проиграла команде Швейцарии (0:2) и лишилась чемпионских полномочий.

Ранее легендарный Буффон назвал матч в карьере, который хотел бы переиграть.