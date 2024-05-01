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Италия
01 мая 2024, 12:08 | Обновлено 01 мая 2024, 12:19
317
0

Легендарный Буффон назвал матч в карьере, который хотел бы переиграть

Экс-голкипер оценил свое наследие

01 мая 2024, 12:08 | Обновлено 01 мая 2024, 12:19
317
0
Легендарный Буффон назвал матч в карьере, который хотел бы переиграть
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Бывший итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон дал оценку своей карьере, точку в которой он не так давно поставил. Ныне 46-летний уроженец Тосканы признался, что с удовольствием переиграл бы финал чемпионата Европы 2012 года между сборными Италии и Испании.

«Если бы я мог переиграть какой-то матч в своей карьере, это был бы финал чемпионата Европы 2012 года против Испании. Мы не заслужили такого результата, играли измотанными. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невыносимых психофизических условиях.

Если бы нам дали еще один день отдыха, мы могли сыграть иначе. В итоге мы ничего не смогли поделать против Испании, хотя были единственными, кто остановил их на групповом этапе», – признался Буффона.

В финале Евро-2012, который принимали Украина и Польша, Италия проиграла Испании со счетом 0:4. К слову, на групповой стадии того турнира во встрече команд была зафиксирована ничья 1:1.

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Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу Евро-2012
Юрій Остроумов Источник: La Repubblica
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