УЕФА вынес финансовые наказания сборным по итогам Евро-2024

Дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза наказал семь национальных федераций по итогам чемпионата Европы 2024, который состоялся в Германии.

Из-за поведения своих болельщиков пострадали сборные Хорватии, Сербии, Албании, Словении, Румынии, Австрии и Венгрии. Сообщается, что они наказаны за «расистское и дискриминационное поведение болельщиков».

Самый крупный штраф за подобное нарушение получила хорватская команда. Ей предстоит внести в кассу УЕФА 50 тыс евро.

Напомним, Евро-2024 выиграла команда Испании, которая в финале обыграла сборную Англии со счетом 2:1. Сборная Украины не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в своей группе.

Ранее экс-тренер «Динамо» и сборной оценил результат Украины на Евро-2024.