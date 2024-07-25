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Чемпионат Европы
25 июля 2024, 07:12 | Обновлено 25 июля 2024, 07:23
1079
0

УЕФА вынес финансовые наказания сборным по итогам Евро-2024

В Ньоне решили подвергнуть санкциям семь национальных федераций

25 июля 2024, 07:12 | Обновлено 25 июля 2024, 07:23
1079
0
УЕФА вынес финансовые наказания сборным по итогам Евро-2024
UEFA

Дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза наказал семь национальных федераций по итогам чемпионата Европы 2024, который состоялся в Германии.

Из-за поведения своих болельщиков пострадали сборные Хорватии, Сербии, Албании, Словении, Румынии, Австрии и Венгрии. Сообщается, что они наказаны за «расистское и дискриминационное поведение болельщиков».

Самый крупный штраф за подобное нарушение получила хорватская команда. Ей предстоит внести в кассу УЕФА 50 тыс евро.

Напомним, Евро-2024 выиграла команда Испании, которая в финале обыграла сборную Англии со счетом 2:1. Сборная Украины не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в своей группе.

Ранее экс-тренер «Динамо» и сборной оценил результат Украины на Евро-2024.

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Дисциплинарный комитет УЕФА УЕФА Евро-2024 фанаты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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