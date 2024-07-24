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Сборная УКРАИНЫ
24 июля 2024, 11:15 | Обновлено 24 июля 2024, 11:29
537
0

Экс-тренер Динамо и сборной оценил результат Украины на Евро-2024

Алексей Михайличенко – о выступлении подопечных Сергея Реброва

24 июля 2024, 11:15 | Обновлено 24 июля 2024, 11:29
537
0
Экс-тренер Динамо и сборной оценил результат Украины на Евро-2024
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко высказал мнение о результате, который показали «сине-желтые» на чемпионате Европы 2024 в Германии, заняв четвертое место в своей группе.

– Почему Украина не вышла из посредственной группы на Евро-24, хотя это поколение называют сильнейшим в нашей истории?

– У нас молодая и очень хорошая команда. У сборной Украины были большие проблемы, но нам удалось попасть на Евро, и это является хорошим уроком. Мы так тяжело шли на чемпионат Европы, поэтому результат закономерен. Но наши игроки уже немного оббились и сыгрались на таком большом турнире. Этот опыт очень важен для будущего. Я уверен, что чемпионат мира не пройдет без Украины и наша команда на Мундиале будет еще сильнее.

Ранее Алексей Михайличенко дал совет олимпийской сборной Украины в преддверии выступления на Олимпиаде в Париже.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу Сергей Ребров Алексей Михайличенко
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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