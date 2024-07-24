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24 июля 2024, 10:57 | Обновлено 24 июля 2024, 11:31
896
0

Украинский чемпион Сеула-1988 дал совет олимпийской команде Ротаня

Алексей Михайличенко – об ожиданиях от предстоящего футбольного олимпийского турнира

24 июля 2024, 10:57 | Обновлено 24 июля 2024, 11:31
896
0
Украинский чемпион Сеула-1988 дал совет олимпийской команде Ротаня
УАФ. Алексей Михайличенко

Олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной Советского Союза Алексей Михайличенко высказал мнение о силе сборной Украины U-23, которая выступит в Париже-2024, поделился своими ожиданиями и дал совет подопечным Руслана Ротаня.

– Я горжусь нашими ребятами. Мне очень хочется, чтобы наша команда достойно выступила и завоевала «золото» Олимпиады. Это знаковый турнир для Украины в это трудное время. Пусть рядом со мной, Чередником, Лютым, Яровенко и Тищенко будут еще олимпийские чемпионы, я буду только рад.

Мы могли выступить на Олимпиаде еще раньше. В 2004 году молодежная сборная Украины под моим руководством стала вице-чемпионом Европы. Но тогда, как раз, начали разводить зимнюю и летнюю Олимпиаду, и наша команда, к сожалению, из-за этого не поехала на Игры, потому что их перенесли.

– Главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань столкнулся с проблемой при формировании состава. Многие клубы, как украинские, так и зарубежные, не отпустили игроков на Игры. Наша команда недосчиталась Трубина, Мудрика, Судакова, Бражко и других лидеров. Причина – Олимпиада проходит не в даты ФИФА и командам надо готовиться к сезону. Вы тренировали клуб и сборную. На чьей стороне здесь правда?

– В настоящее время не может быть правды на стороне клубов в этой ситуации. Мы сейчас должны делать все, чтобы Украина звучала во всем мире. Олимпиада может быть один раз в жизни и здесь надо идти на уступки. Клубам нужно было найти компромисс с олимпийской сборной и отпустить ребят. Это моя личная точка зрения.

– Дайте какую-то мотивационную речь для игроков нашей олимпийской сборной с высоты вашего опыта.

– Ребята, забудьте все клубные дела и сосредоточьтесь на игре за олимпийскую команду. Помните, что вы защищаете честь нашей страны. Каким бы ни был результат, вы должны сыграть так, чтобы не было стыдно смотреть в глаза болельщикам. Я верю, что у вас все получится.

Чемпионат мира и Европы – это футбольные форумы, а Олимпиада – всемирный. На играх переживаешь за всех своих спортсменов: легкоатлетов, гимнастов, пловцов, футболистов. Это совсем другое ощущение, чем на Евро и ЧМ, и оно может быть раз в жизни.

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сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Руслан Ротань Алексей Михайличенко
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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