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Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 05:23 | Обновлено 25 июля 2024, 05:52
1060
0

ЛУПАШКО: Мы потеряли болельщиков из-за нашего футбола, который неинтересен

Главный тренер «Карпат» высказался по поводу уменьшения интереса к УПЛ

25 июля 2024, 05:23 | Обновлено 25 июля 2024, 05:52
1060
0
ЛУПАШКО: Мы потеряли болельщиков из-за нашего футбола, который неинтересен
Instagram. Владислав Лупашко

Свеженазначенный главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко высказался по поводу уменьшения интереса к УПЛ:

«Искренне верю в то, что мы сейчас на пороге перемен, больших перемен в лучшую сторону. Только так мы можем вернуть болельщиков на стадион.

Да, с нашим военным положение нет возможности привлекать много болельщиков. Но я скажу, если бы войны не было – болельщиков тоже много бы не было, потому что мы их потеряли.

Мы их потеряли из-за нашего футбола, который не был им интересен. Он должен вдохновлять, он должен быть проникнут страстью – тогда будут люди».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига зрители ТаТоТаке болельщики
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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