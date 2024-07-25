ЛУПАШКО: Мы потеряли болельщиков из-за нашего футбола, который неинтересен
Главный тренер «Карпат» высказался по поводу уменьшения интереса к УПЛ
Свеженазначенный главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко высказался по поводу уменьшения интереса к УПЛ:
«Искренне верю в то, что мы сейчас на пороге перемен, больших перемен в лучшую сторону. Только так мы можем вернуть болельщиков на стадион.
Да, с нашим военным положение нет возможности привлекать много болельщиков. Но я скажу, если бы войны не было – болельщиков тоже много бы не было, потому что мы их потеряли.
Мы их потеряли из-за нашего футбола, который не был им интересен. Он должен вдохновлять, он должен быть проникнут страстью – тогда будут люди».
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