ЛУПАШКО: Мы потеряли болельщиков из-за нашего футбола, который неинтересен

Свеженазначенный главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко высказался по поводу уменьшения интереса к УПЛ:

«Искренне верю в то, что мы сейчас на пороге перемен, больших перемен в лучшую сторону. Только так мы можем вернуть болельщиков на стадион.

Да, с нашим военным положение нет возможности привлекать много болельщиков. Но я скажу, если бы войны не было – болельщиков тоже много бы не было, потому что мы их потеряли.

Мы их потеряли из-за нашего футбола, который не был им интересен. Он должен вдохновлять, он должен быть проникнут страстью – тогда будут люди».