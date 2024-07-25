Названы стадионы-кандидаты на проведение финала турнира за выход в УПЛ
Финал может пройти на стадионе Украина во Львове или Авангард в Ровно
Финальный матч турнира четырех за выход в УПЛ будет сыгран на нейтральном поле.
Несмотря на то, что хозяином в финальном матче турнира четырем жеребьевкой был определен победитель пары Левый Берег – Металлист 1925, финальная игра 30 июля состоится на нейтральном поле или на арене, которая устроит обе стороны.
Кандидатами на организацию финальной игры являются стадион Украина во Львове и стадион Авангард в Ровно, сообщает ТаТоТаке.
Полуфиналы турнира четырех пройдут 26 июля. В 15:30 сыграют Левый Берег и Металлист 1925 на стадионе Левый Берег в Киеве, а в 18:00 встретятся Эпицентр и Минай на стадионе Авангард в Ровно.
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