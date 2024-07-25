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Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 04:12 | Обновлено 25 июля 2024, 04:25
86
0

Названы стадионы-кандидаты на проведение финала турнира за выход в УПЛ

Финал может пройти на стадионе Украина во Львове или Авангард в Ровно

25 июля 2024, 04:12 | Обновлено 25 июля 2024, 04:25
86
0
Названы стадионы-кандидаты на проведение финала турнира за выход в УПЛ
ФК Карпаты. Стадион Украина

Финальный матч турнира четырех за выход в УПЛ будет сыгран на нейтральном поле.

Несмотря на то, что хозяином в финальном матче турнира четырем жеребьевкой был определен победитель пары Левый Берег – Металлист 1925, финальная игра 30 июля состоится на нейтральном поле или на арене, которая устроит обе стороны.

Кандидатами на организацию финальной игры являются стадион Украина во Львове и стадион Авангард в Ровно, сообщает ТаТоТаке.

Полуфиналы турнира четырех пройдут 26 июля. В 15:30 сыграют Левый Берег и Металлист 1925 на стадионе Левый Берег в Киеве, а в 18:00 встретятся Эпицентр и Минай на стадионе Авангард в Ровно.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев стадион Авангард Ровно стадион Левый берег ТаТоТаке стадион Украина
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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