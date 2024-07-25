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Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 00:01 | Обновлено 25 июля 2024, 03:32
13
0

В УПЛ подтвердили время и места проведения турнира за путевку в элиту

Матчи переходного турнира пройдут 26 и 30 июля

25 июля 2024, 00:01 | Обновлено 25 июля 2024, 03:32
13
0
В УПЛ подтвердили время и места проведения турнира за путевку в элиту
УПЛ

Украинская Премьер-лига официально уведомила даты и место проведения переходного турнира за право участия в УПЛ в сезоне 2024/25.

Формат турнира состоит из двух полуфиналов и финала, который определит, кто заменит Днепр-1 и будет выступать в УПЛ в новом сезоне.

Полуфиналы состоятся 26 июля:

  • 15:30. Левый Берег – Металлист 1925 (стадион «Левый Берег», Киев)
  • 18:00. Эпицентр – Минай (стадион «Авангард», Ровно)

Если в основное время матч заканчивается вничью, то назначается серия 11-метровых послематчевых ударов.

Финал турнира запланирован на 30 июля, точное время и место проведения будут доложены дополнительно.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев стадион Авангард Ровно стадион Левый берег
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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