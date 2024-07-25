В УПЛ подтвердили время и места проведения турнира за путевку в элиту

Украинская Премьер-лига официально уведомила даты и место проведения переходного турнира за право участия в УПЛ в сезоне 2024/25.

Формат турнира состоит из двух полуфиналов и финала, который определит, кто заменит Днепр-1 и будет выступать в УПЛ в новом сезоне.

Полуфиналы состоятся 26 июля:

15:30. Левый Берег – Металлист 1925 (стадион «Левый Берег», Киев)

18:00. Эпицентр – Минай (стадион «Авангард», Ровно)

Если в основное время матч заканчивается вничью, то назначается серия 11-метровых послематчевых ударов.

Финал турнира запланирован на 30 июля, точное время и место проведения будут доложены дополнительно.