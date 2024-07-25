В УПЛ подтвердили время и места проведения турнира за путевку в элиту
Матчи переходного турнира пройдут 26 и 30 июля
Украинская Премьер-лига официально уведомила даты и место проведения переходного турнира за право участия в УПЛ в сезоне 2024/25.
Формат турнира состоит из двух полуфиналов и финала, который определит, кто заменит Днепр-1 и будет выступать в УПЛ в новом сезоне.
Полуфиналы состоятся 26 июля:
- 15:30. Левый Берег – Металлист 1925 (стадион «Левый Берег», Киев)
- 18:00. Эпицентр – Минай (стадион «Авангард», Ровно)
Если в основное время матч заканчивается вничью, то назначается серия 11-метровых послематчевых ударов.
Финал турнира запланирован на 30 июля, точное время и место проведения будут доложены дополнительно.
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