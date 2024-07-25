Аргентина подала жалобу в ФИФА после матча с Марокко на Олимпийских играх

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.

Однако изначально поединок якобы завершился со счетом 2:2. На 90+16-й минуте забил Кристиан Медина. Но в итоге, спустя 2 часа, рефери после просмотра VAR отменили взятие ворот из-за офсайда. А футболисты покинули поле из-за беспорядков болельщиков.

После завершения встречи Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА:

«Аргентинская футбольная ассоциация сообщает, что в связи с общеизвестными событиями, произошедшими в матче нашей сборной до 23 лет с Марокко, в Дисциплинарную комиссию ФИФА поступила официальная претензия с просьбой принять необходимые меры регулирования для события такой серьезности.

Крайне важно гарантировать безопасность сторонников мирного развития этого прекрасного вида спорта, которым является футбол и мы сделаем всё необходимое, чтобы это произошло», – говорится в заявлении.