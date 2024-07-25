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  4. ПОНОМАРЕВ: «Нам было интересно попробовать свои силы на фоне таких команд»
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 03:08 |
61
0

ПОНОМАРЕВ: «Нам было интересно попробовать свои силы на фоне таких команд»

Главный тренер «Руха» рассказал о словенских сборах

25 июля 2024, 03:08 |
61
0
ПОНОМАРЕВ: «Нам было интересно попробовать свои силы на фоне таких команд»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарёв рассказал о сборах в Словении и о том, как команда будет продолжать подготовку к новому сезону.

– Команда завершила сбор в Словении, где сыграла 8 матчей. Как вы оцениваете этот подготовительный период? Довольны ли вы тем, как прошли сборы?

– Мы очень довольны, это, наверное, были одни из лучших наших сборов. Нам противостояли сильные соперники, и было интересно с ними играть. Это был важный опыт для команды. Условия для тренировок и матчей были отличные. Поэтому хочу поблагодарить основателя клуба и менеджмент за то, что у нас была возможность пройти такие сборы.

– Что вы скажете о спаррингах «Руха» в Словении? Были победы над австрийскими «Штурмом» и «Хартбергом», а также поражения от «Хайдука», «Осиека», «Домжале», «Лутона», «Сабаха». О чем говорят эти результаты?

– Все команды, с которыми мы играли, являются ведущими в своих странах. Большинство из них участвуют в еврокубках. Нам было интересно проверить свои силы на фоне таких соперников. Конечно, хотелось бы, чтобы все наши игроки прошли сборы с командой, но некоторые были травмированы, а трое поехали в олимпийскую сборную Украины.

Игроки были под серьёзными нагрузками, поэтому не стоит обращать внимания на результаты матчей на сборах. Важно было, чтобы ребята получили опыт игры против сильных соперников. Игроки были в разных физических кондициях. У «Хартберга» и «Домжале» чемпионат начинается через неделю, а мы играем в УПЛ только через три недели, поэтому уровень подготовки разный. Мы использовали разные составы, и в некоторых матчах играли совсем молодые ребята, 17-летние выпускники нашей Академии.

– На кого команда не может рассчитывать в матчах из-за травм?

– К сожалению, в спарринге с «Вересом» перед выездом в Словению травму в единоборстве получил Евгений Пастух, и это серьёзная потеря для нас. Фредди Плюман также травмирован. Жалко, что мы не в полном составе прошли сборы.

Что касается Марка Сапуги и Юрия Климчука, то они восстанавливаются после тяжелых травм. Думаю, что уже осенью они будут работать в общей группе. Но ребята пропустили очень долгий период, и не факт, что сразу будут в своих оптимальных кондициях. Им потребуется время, чтобы набрать форму.

– Поэтому было много экспериментов на сборах. Например, Роман Дидик и Денис Слюсар часто играли в центре поля, Ростислав Лях играл на обоих флангах атаки. Как вы оцениваете выступление игроков не на своих привычных позициях?

– Очень хорошо, что футболисты могут играть на разных позициях. Для тренера это важно, особенно в нынешней ситуации в команде. У нас травмированы основные игроки центра поля – Пастух и Сапуга, поэтому нам нужны футболисты, которые могут их качественно заменить. Роман Дидик и Денис Слюсар хорошо проявили себя на этих позициях. Ростислав Лях может сыграть как крайнего защитника, так и крайнего нападающего.

Конечно, есть ошибки, ребятам нужно адаптироваться к этим позициям, но в целом они качественно провели сборы. Если нужно будет сыграть на этих позициях, ребята сыграют и сделают это качественно. Хотелось бы, чтобы все были здоровы и каждый играл на своей привычной позиции, но, к сожалению, без травм в футболе не бывает.

– Также на сборы поехали воспитанники Академии из команды U-19 и «Руха-2». Для Ростислава-Назара Дяка, Артёма Угринчука, Максима Бойко, Сергея Панченко, Алексея Товарницкого это были первые зарубежные сборы с основной командой. Также были воспитанники Академии Святослав Вановский и Иван Денисов. Как вы оцениваете их выступление на сборах?

– Стратегия клуба – привлекать своих воспитанников к работе с первой командой. Конечно, некоторые из этих молодых игроков ещё не совсем готовы к игре на таком высоком уровне, поэтому эти сборы были для них определённым авансом. Им ещё нужно много работать, но они старались работать на одном уровне с игроками основной команды. Им нужно прогрессировать во многих аспектах, и если они правильно воспримут советы тренерского штаба и сами проанализируют свои действия, то вырастут в хороших футболистов.

– Ещё несколько игроков присоединились к первой команде после возвращения в Украину. В частности, на первой тренировке на клубной базе с вами работали Константин Квас, Милан Михальчук, Юрий Мужиловский, Назар Бондарь. Получат ли они шанс проявить себя?

– Ротация молодёжи в нашем составе будет постоянной, и с основной командой будут тренироваться сильнейшие на данный момент футболисты. Те игроки, которые готовы доказывать, что могут работать на уровне первой команды. Молодые футболисты должны ценить предоставленный им шанс. Поэтому после возвращения в Украину мы сделали определённые перестановки. Не все смогли хорошо проявить себя в Словении, поэтому мы заменили этих игроков на других наших воспитанников, и сейчас свой шанс получат они.

– Как проявил себя на сборах новичок Игорь Краснопир? По вашему мнению, адаптировался ли он уже в коллективе? Как он справлялся с вашими требованиями и нагрузками?

– Я очень доволен его отношением к тренировочному процессу, поведением в быту, у Игоря хорошие игровые качества. Конечно, товарищеские матчи отличаются от официальных, но я считаю, что это значительное усиление для нашей команды.

– Стоит ли ожидать новичков в «Рухе»? Какие позиции, по вашему мнению, нужно усилить?

– Селекционный отдел постоянно ищет игроков. Но не все соответствуют требованиям нашего клуба и могут играть в футбол, который пропагандирует наша команда. Мы хотим найти футболистов под нашу игровую модель. Хотелось бы усилить позиции в группе атаки, взять туда новых игроков.

Но эти игроки должны быть значительно сильнее тех, что у нас есть на данный момент, наших воспитанников. Если они будут сильнее, мы обратим на них внимание, но если они будут такого же уровня, то я не вижу смысла их брать, лучше дать шанс своим воспитанникам.

– «Рух» не с первого тура начнёт выступления в чемпионате. Как это влияет на подготовку команды?

– Это существенно не повлияет на готовность игроков. Все могут подойти в разном физическом состоянии к первым матчам в чемпионате, так как трое игроков в олимпийской сборной, есть травмированные. Не все смогли полноценно пройти сборы. Но я думаю, что мы будем готовы к матчу с «Оболонью».

– Сейчас команда сыграет ещё несколько спаррингов уже в Украине. Что вы ожидаете увидеть в этих матчах?

– Нам нужны матчи, чтобы не терять игровой тонус. 27 июля мы сыграем с «Агробизнесом», и сейчас ищем соперника для спарринга 3 августа, так как «Рух» не будет играть в первом туре УПЛ. Переговоры продолжаются, окончательных договорённостей нет.

Эти недели до первого матча в чемпионате команда продолжит работать под нагрузками, но одновременно мы будем наигрывать стартовый состав из тех, кто есть в нашем распоряжении.

– Какие в целом ожидания от «Руха» перед новым сезоном?

– Думаю, что со стороны болельщиков ожидания будут серьёзные. В предыдущем сезоне никто не ожидал, что команда займёт шестое место и будет бороться за еврокубки. Но несмотря на эти ожидания, я не хотел бы создавать на ребят лишнее давление. Основу команды составляет молодёжь, которая лишь в прошлом сезоне начала стабильно играть на высоком уровне и не обладает большим опытом. У нас впереди сложный сезон, так как соперники будут иначе настраиваться на матчи с «Рухом». Этот чемпионат мы начинаем не в полном составе из-за травм ключевых игроков, поэтому этот сезон будет намного сложнее для нас, чем предыдущий.

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Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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