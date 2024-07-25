Йожеф САБО: «Посмотрим, на что способны наши ребята сейчас»

После разгромной победы Динамо над сербским Партизаном, подопечные Александра Шовковского практически обеспечили себе проход в следующую стадию квалификации.

На следующем этапе киевский коллектив уже ожидает «Рейнджерс» из Глазго, и преодолеть этот барьер столичному гранду будет непросто, считает бывший тренер киевлян Йожеф Сабо.

««Рейнджерс» – крепкая команда, которая исповедует агрессивный и силовой стиль игры. В Глазго будет очень сложно, ведь там безумная атмосфера на трибунах. Шотландцы дома играют так, что не оставляют соперникам ни единого шанса! Футбол в этой стране такой, что игроки идут на жесткий контакт и не боятся единоборств.

Но ничего страшного – посмотрим, на что способны наши ребята сейчас. Противостояние с «Рейнджерс» станет настоящим испытанием, которое позволит сделать вывод о реальном потенциале киевской команды».

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» и «Партизан». Поединок прошёл на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу украинского коллектива.