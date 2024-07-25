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Футбол
25 июля 2024, 01:48 |
124
0

Стали известны оценки игроков олимпийской сборной Украины за матч с Ираком

24 июля подопечные Руслана Ротаня проиграли со счетом 1:2 в 1-м туре группового этапа

25 июля 2024, 01:48 |
124
0
Стали известны оценки игроков олимпийской сборной Украины за матч с Ираком
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

После завершения встречи статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам. Лучшим стал форвард иракской команды Айман Хуссейн (8.0), который реализовал пенальти на 57-й минуте.

Высокие оценки в составе сине-желтых получили Илья Крупский (7.4), Максим Брагару (7.3), Дмитрий Крыськив (7.2), Валентин Рубчинский (7.1) и Арсений Батагов (7.1).

Оценки SofaScore за матч Ирак U-23 – Украина U-23

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Илья Крупский Дмитрий Крыськив Валентин Рубчинский Арсений Батагов Максим Брагару SofaScore оценки сборная Украины по футболу U-23 сборная Ирака по футболу U-23 Ирак - Украина футбол на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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