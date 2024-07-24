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  4. Из Индонезии в Таиланд через Верес. Экс-легионер УПЛ нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 23:23 |
293
0

Из Индонезии в Таиланд через Верес. Экс-легионер УПЛ нашел новый клуб

Жулио Сезар провел в Украине всего один сезон

24 июля 2024, 23:23 |
293
0
Из Индонезии в Таиланд через Верес. Экс-легионер УПЛ нашел новый клуб
ФК Утай Тани. Жулио Сезар

27-летний центральный защитник Жулио Сезар, который по завершении минувшего сезона покинул «Верес», продолжит карьеру в чемпионате Таиланда.

Бразильский легионер подписал контракт с клубом «Утай Тани».

Соглашение с тайским клубом Жулио Сезар оформил сроком на один год.

Напомним, Жулио Сезар провел в «Вересе» только один сезон (2023/24), сыграв 14 официальных поединков за ровенский клуб и отличившись 1 результативной передачей.

До трансфера в «Верес» бразильский центрбек играл в Индонезии за «Борнео».

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Жулио Сезар Базилио да Силва Верес Ровно трансферы чемпионат Таиланда по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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