Из Индонезии в Таиланд через Верес. Экс-легионер УПЛ нашел новый клуб
Жулио Сезар провел в Украине всего один сезон
27-летний центральный защитник Жулио Сезар, который по завершении минувшего сезона покинул «Верес», продолжит карьеру в чемпионате Таиланда.
Бразильский легионер подписал контракт с клубом «Утай Тани».
Соглашение с тайским клубом Жулио Сезар оформил сроком на один год.
Напомним, Жулио Сезар провел в «Вересе» только один сезон (2023/24), сыграв 14 официальных поединков за ровенский клуб и отличившись 1 результативной передачей.
До трансфера в «Верес» бразильский центрбек играл в Индонезии за «Борнео».
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