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Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 22:49 | Обновлено 24 июля 2024, 22:59
291
0

Перед Минаем поставлена задача – выиграть турнир четырех за путевку в УПЛ

В Ровно на первый матч закарпатская команда отправится утром 25 июля

24 июля 2024, 22:49 | Обновлено 24 июля 2024, 22:59
291
0
Перед Минаем поставлена задача – выиграть турнир четырех за путевку в УПЛ
ФК Минай. Артур Ременяк

Как стало известно Sport.ua, после долгих и тяжелых раздумий руководство «Миная» наконец-то приняло решение о дальнейших действиях клуба.

Получив накануне официальное письмо из УПЛ, в котором говорится о ситуации с определением замены «Днепру-1», руководство закарпатской команды согласилось принять участие в турнире четырех.

В этом мини-соревновании, где помимо «Миная» сыграют Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр», первый матч команда Желько Любеновича должна сыграть 26 июля. Ее соперником в этот день станет «Эпицентр» из Каменца-Подольского, игра состоится в Ровно на стадионе «Авангард».

Ведущий игрок «Миная» Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал о предстоящих противостояниях в турнире четырех за путевку в УПЛ:

«Перед вечерней тренировкой с командой встретился президент клуба Валерий Пересоляк и сказал, что «Минай» примет участие в этом дополнительном турнире. Перед нами поставлена ​​задача завоевать первое место.

Сейчас важно, чтобы команда подошла к первому поединку с «Эпицентром» психологически закаленной. Ведь долгое время все утверждали, что «Минай» в случае финансовых проблем днепрян сохранит прописку в элите, а затем несколько неожиданно возник турнир.

Но решение принято, и «Минаю» ничего не остается, как доказывать на футбольном поле право выступать в УПЛ. Впереди два финала. Надеюсь, что они для нас будут успешными».

На первый поединок в Ровно из Миная в Ровно закарпатская команда в составе 19 футболистов отправятся утром 24 июля автобусом. Планируется, что расстояние в 478 километров «Минай» преодолеет до обеда, после чего команда сосредоточится на подготовке к игре с коллективом из Хмельницкой области.

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Минай инсайд Артур Ременяк чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев Валерий Пересоляк Желько Любенович
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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icebeer
И этот ноет. Достали
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