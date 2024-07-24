ФОТО. Дебютный матч на ОИ. Как Украина U-23 проиграла команде Ирака
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24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 неудачно провела первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23 (1:2).
Игра прошла в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
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В начале второго тайма Валентин Рубчинский удачно сыграл на добивании, но затем украинцы пропустили два мяча.
Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).
В матчах 2-го тура 27 июля Украина сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Ираком.
Олимпийские игры 2024. Футбол
1-й тур, 24 июля. Группа B. Лион
20:00. Ирак U-23 – Украина U-23 – 2:1
Гол: Айман Хуссейн, 57 (пен), Али Джассим, 75 – Валентин Рубчинский, 53
ФОТО. Дебютный матч на ОИ. Как Украина U-23 проиграла команде Ирака
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