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Футбол
24 июля 2024, 22:59 | Обновлено 24 июля 2024, 23:08
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ФОТО. Дебютный матч на ОИ. Как Украина U-23 проиграла команде Ирака

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24 июля 2024, 22:59 | Обновлено 24 июля 2024, 23:08
418
0
ФОТО. Дебютный матч на ОИ. Как Украина U-23 проиграла команде Ирака
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 неудачно провела первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23 (1:2).

Игра прошла в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале второго тайма Валентин Рубчинский удачно сыграл на добивании, но затем украинцы пропустили два мяча.

Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).

В матчах 2-го тура 27 июля Украина сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Ираком.

Олимпийские игры 2024. Футбол

1-й тур, 24 июля. Группа B. Лион

20:00. Ирак U-23 – Украина U-23 – 2:1

Гол: Айман Хуссейн, 57 (пен), Али Джассим, 75 – Валентин Рубчинский, 53

ФОТО. Дебютный матч на ОИ. Как Украина U-23 проиграла команде Ирака

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина фото фотогалерея
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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