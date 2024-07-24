Хавбек Украины U-23: «Первый гол Ирака нас где-то прибил»
Рубчинский дал комментарий после поражения на старте Олимпиады
Сборная Украины U-23 в первом матче группового этапа футбольного олимпийского турнира проиграла Ираку U-23 со счетом 1:2. Комментарий по итогам игры дал хавбек Валентин Рубчинский.
Игрок забил дебютный гол в истории Украины на Олимпиадах.
«Приятно забить в таком матче, первый гол Украины на Олимпиаде. Однако обидно проигрывать, когда играли лучше, особенно в первом тайме».
«Пропустили неприятный гол, соперник почувствовал уверенность и им удавалось поджимать нас. Нас где-то прибил первый гол противника сразу после нашего мяча. Мы не успели почувствовать радость от гола и сразу пропустили», – сказал Рубчинский.
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