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Футбол
24 июля 2024, 22:20 | Обновлено 24 июля 2024, 22:24
583
1

Хавбек Украины U-23: «Первый гол Ирака нас где-то прибил»

Рубчинский дал комментарий после поражения на старте Олимпиады

24 июля 2024, 22:20 | Обновлено 24 июля 2024, 22:24
583
1
Хавбек Украины U-23: «Первый гол Ирака нас где-то прибил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Сборная Украины U-23 в первом матче группового этапа футбольного олимпийского турнира проиграла Ираку U-23 со счетом 1:2. Комментарий по итогам игры дал хавбек Валентин Рубчинский.

Игрок забил дебютный гол в истории Украины на Олимпиадах.

«Приятно забить в таком матче, первый гол Украины на Олимпиаде. Однако обидно проигрывать, когда играли лучше, особенно в первом тайме».

«Пропустили неприятный гол, соперник почувствовал уверенность и им удавалось поджимать нас. Нас где-то прибил первый гол противника сразу после нашего мяча. Мы не успели почувствовать радость от гола и сразу пропустили», – сказал Рубчинский.

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Олимпийские игры 2024 Валентин Рубчинский сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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an52
Типове пояснення для наших гравців і тренерів: "ми пропустили і одразу зламалися"
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