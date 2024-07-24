Украинская бригада судей будет обслуживать матч Лиги конференций

Украинская судейская бригада будет обслуживать матч Лиги конференций 2024/25.

Первый поединок второго квалификационного раунда ЛК между командами «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) и «Бранн» (Норвегия) состоится 25 июля.

Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Виктор Нижник и Валентин Куцев.

Обязанности четвертого арбитра в этом матче исполнит Дмитрий Кубряк.