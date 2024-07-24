Лига конференций24 июля 2024, 21:34 | Обновлено 24 июля 2024, 21:37
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Украинская бригада судей будет обслуживать матч Лиги конференций
Денис Шурман назначен на игру между клубами «Гоу Эхед Иглс» и «Бранн»
24 июля 2024, 21:34 | Обновлено 24 июля 2024, 21:37
391
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Украинская судейская бригада будет обслуживать матч Лиги конференций 2024/25.
Первый поединок второго квалификационного раунда ЛК между командами «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) и «Бранн» (Норвегия) состоится 25 июля.
Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Виктор Нижник и Валентин Куцев.
Обязанности четвертого арбитра в этом матче исполнит Дмитрий Кубряк.
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