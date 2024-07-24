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Лига конференций
24 июля 2024, 21:34 | Обновлено 24 июля 2024, 21:37
391
0

Украинская бригада судей будет обслуживать матч Лиги конференций

Денис Шурман назначен на игру между клубами «Гоу Эхед Иглс» и «Бранн»

24 июля 2024, 21:34 | Обновлено 24 июля 2024, 21:37
391
0
Украинская бригада судей будет обслуживать матч Лиги конференций
УАФ. Денис Шурман

Украинская судейская бригада будет обслуживать матч Лиги конференций 2024/25.

Первый поединок второго квалификационного раунда ЛК между командами «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) и «Бранн» (Норвегия) состоится 25 июля.

Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Виктор Нижник и Валентин Куцев.

Обязанности четвертого арбитра в этом матче исполнит Дмитрий Кубряк.

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Лига конференций Гоу Эхед Иглс Бранн судейские назначения Денис Шурман Валентин Куцев Дмитрий Кубряк
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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