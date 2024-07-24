Кипер олимпийской сборной Украины в перерыве матча с Ираком дал комментарий

24 июля проходит матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Украины U-23 и Ирака U-23.

После первого тайма счет 0:0. В перерыве поединка запасной голкипер Георгий Ермаков оценил 45-минутку подопечных Руслана Ротаня:

«Я вижу, что на поле волнения нет, и игра хорошо идет. Однако нужно помнить, что это футбол, и игра может перевернуться в любую сторону. Надо продолжать играть, как играли, и даже лучше.

Соперник непрост. Играет в низкую оборону, в четыре защитника. Но мне нравится, как выглядит сборная Украины. Думаю, нам нужно продолжать, как мы и начали», – сказал Ермаков.