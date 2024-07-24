Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Кипер олимпийской сборной Украины в перерыве матча с Ираком дал комментарий
Футбол
24 июля 2024, 21:02 | Обновлено 24 июля 2024, 21:06
790
0

Кипер олимпийской сборной Украины в перерыве матча с Ираком дал комментарий

Георгий Ермаков оценил первый тайм украинцев на старте Олимпиады-2024

24 июля 2024, 21:02 | Обновлено 24 июля 2024, 21:06
790
0
Кипер олимпийской сборной Украины в перерыве матча с Ираком дал комментарий
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля проходит матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Украины U-23 и Ирака U-23.

После первого тайма счет 0:0. В перерыве поединка запасной голкипер Георгий Ермаков оценил 45-минутку подопечных Руслана Ротаня:

«Я вижу, что на поле волнения нет, и игра хорошо идет. Однако нужно помнить, что это футбол, и игра может перевернуться в любую сторону. Надо продолжать играть, как играли, и даже лучше.

Соперник непрост. Играет в низкую оборону, в четыре защитника. Но мне нравится, как выглядит сборная Украины. Думаю, нам нужно продолжать, как мы и начали», – сказал Ермаков.

По теме:
ВИДЕО. Ирак U-23 сравнял счет в игре с Украиной U-23 со спорного пенальти
Рубчинский забил первый исторический гол Украины на Олимпиаде
ВИДЕО. Рубчинский ударом на добивании вывел Украину вперед в игре ОИ-2024
Георгий Ермаков футбол на Олимпиаде сборная Украины по футболу U-23 сборная Ирака по футболу U-23 Ирак - Украина Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 13:22 15
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как проходили футбольные турниры на Олимпийских играх

Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 19:48 0
Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24
Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24

На жеребьевке также будут присутствовать Маррей, Вавринка, Надаль и Кербер

ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
Футбол | 23.07.2024, 23:59
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
Назван стартовый состав Украины U-23 на первый матч ОИ с Ираком U-23
Олимпийские игры | 24.07.2024, 18:50
Назван стартовый состав Украины U-23 на первый матч ОИ с Ираком U-23
Назван стартовый состав Украины U-23 на первый матч ОИ с Ираком U-23
Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов
Футбол | 24.07.2024, 03:32
Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов
Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 185
Футбол
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
23.07.2024, 22:50 5
Футбол
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
23.07.2024, 20:01 7
Футбол
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 7
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 53
Футбол
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
23.07.2024, 08:27 8
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем