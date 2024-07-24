Скандальным получился матч 1-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23 (1:2).

На 90+16 минуте аргентинец Кристиан Медина отправил мяч в ворота, но спустя два часа стало известно, что встреча не была завершена, и гол не засчитан из-за минимального офсайда, определенного с помощью VAR.

Футболисты покинули поле из-за беспорядков на трибунах. Матч был доигран спустя два часа и завершился победой марокканцев (2:1)

На видео, которое опубликовал журналист Гастон Эдуль, видно, что в футболистов аргентинской команды летели петарды, и это было очень опасно.

Марокканские болельщики пытались прорваться на поле, и как минимум нескольким из них это удалось.

ВИДЕО. На ОИ в игроков сборной Аргентины U-23 с трибун бросали петарды