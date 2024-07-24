ВИДЕО. На ОИ в игроков сборной Аргентины U-23 с трибун бросали петарды
Скандальным получился матч 1-го тура футбольного турнира Олимпийских игр
Скандальным получился матч 1-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23 (1:2).
На 90+16 минуте аргентинец Кристиан Медина отправил мяч в ворота, но спустя два часа стало известно, что встреча не была завершена, и гол не засчитан из-за минимального офсайда, определенного с помощью VAR.
Футболисты покинули поле из-за беспорядков на трибунах. Матч был доигран спустя два часа и завершился победой марокканцев (2:1)
На видео, которое опубликовал журналист Гастон Эдуль, видно, что в футболистов аргентинской команды летели петарды, и это было очень опасно.
Марокканские болельщики пытались прорваться на поле, и как минимум нескольким из них это удалось.
ВИДЕО. На ОИ в игроков сборной Аргентины U-23 с трибун бросали петарды
Tiraron petardos al lado del banco de suplentes de Argentina y por eso el plantel se metió al vestuario. pic.twitter.com/hRtP7UsuXH— Gastón Edul (@gastonedul) July 24, 2024
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