24 июля во Франции проходят матчи первого тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024.

Испания и Новая Зеландия одержали победы на старте футбольного турнира ОИ.

Команда Египта и Доминиканской Республики разошлись миром (0:0).

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 1-й тур, 24 июля

Группа A

18:00. Гвинея – Новая Зеландия – 1:2 (Ницца)

Голы: Диавара, 72 – Гарбетт, 25, Вейн, 76

22:00. Франция – США (Марсель)

Группа B

16:00. Аргентина – Марокко – 1:2 (Сент-Этьен)

Голы: Симеоне, 68 – Рахими, 45+2, 51 пен)

20:00. Ирак – Украина (Лион)

Группа С

16:00. Узбекистан – Испания – 1:2 (Париж)

Голы: Шомуродов, 45+3 (пен) – Пубиль, 29, Серхио Гомес, 62

18:00. Египет – Доминиканская Республика – 0:0 (Нант)

Группа D

20:00. Япония – Парагвай (Бордо)

22:00. Мали – Израиль (Париж)

Турнирные таблицы