Испания и Новая Зеландия одержали победы на старте футбольного турнира ОИ
24 июля во Франции проходят матчи первого тура Олимпийских игр 2024
24 июля во Франции проходят матчи первого тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024.
Испания и Новая Зеландия одержали победы на старте футбольного турнира ОИ.
Команда Египта и Доминиканской Республики разошлись миром (0:0).
24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.
Олимпийские игры 2024. Футбол
Мужчины. 1-й тур, 24 июля
Группа A
- 18:00. Гвинея – Новая Зеландия – 1:2 (Ницца)
Голы: Диавара, 72 – Гарбетт, 25, Вейн, 76
- 22:00. Франция – США (Марсель)
Группа B
- 16:00. Аргентина – Марокко – 1:2 (Сент-Этьен)
Голы: Симеоне, 68 – Рахими, 45+2, 51 пен)
- 20:00. Ирак – Украина (Лион)
Группа С
- 16:00. Узбекистан – Испания – 1:2 (Париж)
Голы: Шомуродов, 45+3 (пен) – Пубиль, 29, Серхио Гомес, 62
- 18:00. Египет – Доминиканская Республика – 0:0 (Нант)
Группа D
- 20:00. Япония – Парагвай (Бордо)
- 22:00. Мали – Израиль (Париж)
Турнирные таблицы
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