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Олимпийский футбольный турнир
Узбекистан U23
24.07.2024 16:00 – FT 1 : 2
Испания U23
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Футбол
24 июля 2024, 20:23 | Обновлено 24 июля 2024, 20:31
187
0

Испания и Новая Зеландия одержали победы на старте футбольного турнира ОИ

24 июля во Франции проходят матчи первого тура Олимпийских игр 2024

24 июля 2024, 20:23 | Обновлено 24 июля 2024, 20:31
187
0
Испания и Новая Зеландия одержали победы на старте футбольного турнира ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля во Франции проходят матчи первого тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024.

Испания и Новая Зеландия одержали победы на старте футбольного турнира ОИ.

Команда Египта и Доминиканской Республики разошлись миром (0:0).

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 1-й тур, 24 июля

Группа A

  • 18:00. Гвинея – Новая Зеландия – 1:2 (Ницца)

Голы: Диавара, 72 – Гарбетт, 25, Вейн, 76

  • 22:00. Франция – США (Марсель)

Группа B

  • 16:00. Аргентина – Марокко – 1:2 (Сент-Этьен)

Голы: Симеоне, 68 – Рахими, 45+2, 51 пен)

  • 20:00. Ирак – Украина (Лион)

Группа С

  • 16:00. Узбекистан – Испания – 1:2 (Париж)

Голы: Шомуродов, 45+3 (пен) – Пубиль, 29, Серхио Гомес, 62

  • 18:00. Египет – Доминиканская Республика – 0:0 (Нант)

Группа D

  • 20:00. Япония – Парагвай (Бордо)
  • 22:00. Мали – Израиль (Париж)

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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