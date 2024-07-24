24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

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Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Руслана Ротаня провела два спарринга перед ОИ-2024. 14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), а 18 июля разошлась миром со сборной Парагвая U-23 (2:2).

Назван стартовый состав Украины U-23 на первый матч ОИ с Ираком U-23

Украина U-23: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк – Крыськив, Рубчинский, Михайленко – Хлань, Сикан, Брагару

Запас: Ермаков, Сыч, Очеретько, Краснопир, Салюк, Велетень, Федор