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Футбол
24 июля 2024, 18:50 | Обновлено 24 июля 2024, 19:57
3687
8

Назван стартовый состав Украины U-23 на первый матч ОИ с Ираком U-23

Матч первого тура пройдет 24 июля в 20:00 во французском Лионе

24 июля 2024, 18:50 | Обновлено 24 июля 2024, 19:57
3687
8
Назван стартовый состав Украины U-23 на первый матч ОИ с Ираком U-23

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Руслана Ротаня провела два спарринга перед ОИ-2024. 14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), а 18 июля разошлась миром со сборной Парагвая U-23 (2:2).

Назван стартовый состав Украины U-23 на первый матч ОИ с Ираком U-23

Украина U-23: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк – Крыськив, Рубчинский, Михайленко – Хлань, Сикан, Брагару

Запас: Ермаков, Сыч, Очеретько, Краснопир, Салюк, Велетень, Федор

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Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина стартовые составы Руслан Ротань
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 8
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Tomchick⚽
Удачі нашій команді, бажаю перемоги!
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+6
Glory to Ukraine
Ну, з Богом!
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+6
Pavel_i_CO
Удачі нашим хлопцям. Підтримайте переможний настрій, який вчора створили динамівці!!!
Ответить
+2
Main
Хороший состав на победу!
Ответить
+1
Лига
Нужно выигрывать и по крупному,  минимум в 2 мяча, при равенстве очей разницу мячей будут считать, а у нас группа не подарок   
Ответить
+1
abc
Чому мавпи без чалми ?
Ответить
0
serhiy
Удачі, хлопці !!!
Ответить
0
_Quantum19_
Динамівців тільки троє, тому особливо гру зіпсувати не повинні. Можливо, від них навіть матимемо якусь неочевидну користь.🇺🇦🇺🇦💙💛
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-3
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