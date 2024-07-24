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24 июля 2024, 19:49 |
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Известный экс-хавбек Днепра-1 и Шахтера ведет переговоры с Дебреценом

Невен Джурасек готов перебраться играть в Венгрию

24 июля 2024, 19:49 |
350
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Известный экс-хавбек Днепра-1 и Шахтера ведет переговоры с Дебреценом
Getty Images/Global Images Ukraine. Невен Джурасек

25-летний опорный полузащитник Невен Джурасек, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1» и «Шахтер», может продолжить карьеру в Венгрии.

По информации Sport.ua, в настоящий момент Джурасек, который не так давно получил статус свободного агента, расторгнув контракт с греческим клубом «Арис», ведет переговоры с «Дебреценом».

Стороны близки к тому, чтобы перейти к юридическому оформлению взаимных контрактных обязательств.

В сезоне-2023/24 Джурасек сыграл 29 матчей и забил 2 мяча за «Арис».

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Невен Джурасек Дебрецен трансферы Шахтер Донецк Днепр-1 инсайд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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