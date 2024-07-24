Известный экс-хавбек Днепра-1 и Шахтера ведет переговоры с Дебреценом
Невен Джурасек готов перебраться играть в Венгрию
25-летний опорный полузащитник Невен Джурасек, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1» и «Шахтер», может продолжить карьеру в Венгрии.
По информации Sport.ua, в настоящий момент Джурасек, который не так давно получил статус свободного агента, расторгнув контракт с греческим клубом «Арис», ведет переговоры с «Дебреценом».
Стороны близки к тому, чтобы перейти к юридическому оформлению взаимных контрактных обязательств.
В сезоне-2023/24 Джурасек сыграл 29 матчей и забил 2 мяча за «Арис».
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