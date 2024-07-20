ОФИЦИАЛЬНО. Арис расторг контракт с экс-игроком Шахтера и Днепра-1

Клуб греческой Суперлиги «Арис» объявил о завершении сотрудничества с 25-летним опорным полузащитником Невеном Джурасеком.

Контракт с хорватским легионером был расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.

Джурасек перешел в «Арис» летом минувшего года на правах свободного агента, оформив трудовое соглашение на два года с опцией пролонгации еще на сезон.

За греческую команду в минувшем сезоне хорват провел 29 официальных поединков, в которых отличился 2 забитыми мячами.

В Украине Джурасек известен по выступлениям за «Днепр-1» (19 матчей, 2 ассиста) и «Шахтер» (26 матчей, 1 гол, 3 ассиста).