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Греция
20 июля 2024, 10:50 |
435
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арис расторг контракт с экс-игроком Шахтера и Днепра-1

Невен Джурасек получил статус свободного агента

20 июля 2024, 10:50 |
435
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арис расторг контракт с экс-игроком Шахтера и Днепра-1
arisfc.com.gr. Невен Джурасек

Клуб греческой Суперлиги «Арис» объявил о завершении сотрудничества с 25-летним опорным полузащитником Невеном Джурасеком.

Контракт с хорватским легионером был расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.

Джурасек перешел в «Арис» летом минувшего года на правах свободного агента, оформив трудовое соглашение на два года с опцией пролонгации еще на сезон.

За греческую команду в минувшем сезоне хорват провел 29 официальных поединков, в которых отличился 2 забитыми мячами.

В Украине Джурасек известен по выступлениям за «Днепр-1» (19 матчей, 2 ассиста) и «Шахтер» (26 матчей, 1 гол, 3 ассиста).

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Невен Джурасек Арис Салоники трансферы расторжение контракта свободный агент Шахтер Донецк Днепр-1
Алексей Сливченко Источник: ФК Арис
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