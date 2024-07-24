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24 июля 2024, 19:27 |
266
0

Киприоты готовы помешать Кривбассу подписать левого защитника из Венгрии

Возвращение Александра Романчука в Украину находится под вопросом

24 июля 2024, 19:27 |
266
0
Киприоты готовы помешать Кривбассу подписать левого защитника из Венгрии
instagram.com/oleksandrromanchuk74

Как стало известно Sport.ua, возвращение левого защитника «Дебрецена» Александра Романчука в Украину, о котором некоторые источники сообщали ранее, может не состояться.

Дело в том, что активный и предметный интерес к футболисту в настоящий момент проявляет неназванный клуб с Кипра, и такой вариант кажется интересным как Романчуку, так и «Дебрецену».

Контракт Романчука с «Дебреценом» рассчитан до лета 2025 года, а потому венгерский клуб был бы не прочь продать украинца сейчас, чтобы получить за него компенсацию.

За «Дебрецен» Романчук играет с лета 2022 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

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Александр Романчук Дебрецен Кривбасс Кривой Рог трансферы инсайд чемпионат Кипра по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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